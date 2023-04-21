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Определились все участники полуфинала Лиги Европы

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Нападающий итальянского клуба "Рома" Пауло Дибала
Нападающий итальянского клуба "Рома" Пауло Дибала Фото: EPA/Scanpix

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которых определились полуфинальные пары турнира.

Испанская "Севилья" на своём поле обыграла "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0 и прошла в следующую стадию. В первом матче команды сыграли вничью - 2:2.

Туринский "Ювентус" в гостях сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" (1:1) и пробился в полуфинал благодаря домашней победе со счётом 1:0.

"Байер" из Леверкузена после ничьей в домашнем матче (1:1) на выезде уверенно переиграл бельгийский "Юнион" (4:1) и также продолжит борьбу за трофей.

"Рома" заработала путёвку в полуфинал в дополнительное время домашнего матча с "Фейеноордом" - 4:1. В первом матче клуб из Нидерландов добился на своём поле победы со счётом 1:0.

Полуфинальные пары Лиги Европы сезона-2022/2023:

  • "Ювентус" - "Севилья"
  • "Рома" - "Байер"

Первые полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Ответные встречи состоятся 18 мая.

В четверг, 20 апреля, также стал известен состав полуфинальной стадии текущего розыгрыша Лиги конференций. Полуфинальные пары:

  • "Фиорентина" - "Базель"
  • "Вест Хэм" - "АЗ Алкмар"

Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные - 18 мая.

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