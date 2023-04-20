Бегунью дисквалифицировали за обман: часть марафона она проехала на машине

Express.co.uk сообщает, что шотландская бегунья Джоасия Закшевски была дисквалифицирована по итогам ультрамарафона, где спортсменка заняла третье место.
Как оказалось, 47-летняя Закшевски, которая бежала марафон GB Ultras длиной 80 км из Манчестера в Ливерпуль, проехала часть пути на автомобиле.
Это стало известно после того, как директору ультрамарафона GB Ultras Уэйну Дринкуотеру поступила информация о "неспортивном конкурентном преимуществе". Была инициирована проверка данных отслеживания, и оказалось, что одну милю Закшевски каким-то образом преодолела всего за 40 секунд.
В общей сложности она проехала на машине четыре километра.
Спортсменка не стала отрицать обман и сослалась на плохое самочувствие после 48-часового перелёта из Австралии в Британию. По словам Закшевски, во время гонки она почувствовала себя плохо и тогда приняла решение сесть в машину друга и при первой возможности сообщить маршалам, что сходит с дистанции.
Результат 47-летней бегуньи аннулирован, её дело было передано в Федерацию лёгкой атлетики Великобритании (UK Athletics), а на третье место поднялась Мэл Сайкс.
Примечательно, что Закшевски является опытной ультрамарафонкой. На её счету несколько внутренних шотландских рекордов.
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