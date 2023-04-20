Соболенко: "Я ничего плохого Украине не сделала"

В конце марта Лукашенко в публичном обращении пообещал "разобраться" с Соболенко из-за неудачных результатов.

"Комментарии Лукашенко? Почти уверена, что это не помогает. Не знаю, что сказать. Он может комментировать мою игру, может комментировать всё, что хочет. Я не имею ничего общего с политикой. Я просто спортсменка из Беларуси. Если после его речей украинцы ненавидят меня ещё больше, то что я могу сделать?" - приводит слова спортсменки Tennis Majors.

Также Соболенко высказалась относительно полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, и отношения украинских теннисисток к ней.

"Если бы я могла остановить эту войну, я бы это сделала", - заявила вторая ракетка мира.

"Конечно, я ощущаю косые взгляды на себе, а некоторые, возможно, ненавидят меня. Но я понимаю, что ничего плохого не сделала Украине. Есть люди, которые меня не любят только потому, что я родилась в Беларуси. Да, это не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят практически ни за что, но вот как оно есть", - сказала теннисистка.

"Сейчас я стараюсь реже заходить в интернет, чтобы не видеть всего этого. Так мне проще сконцентрироваться на игре и не впадать в депрессию из-за всего этого", - добавила Соболенко.

24-летняя Арина Соболенко занимает 2-е место в рейтинге WTA лучших теннисисток планеты, уступая лишь польке Иге Свёнтек. На счету белоруски 12 титулов на турнирах под эгидой WTA.