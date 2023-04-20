Ранил охранника топором: мужчину приговорили к девяти годам тюрьмы

Согласно обвинительному акту, в феврале 2023 года обвиняемый собирался похитить чужое имущество.

Обвиняемый надел маску и перчатки, взял топор и отправился в игровой зал в Риге. Войдя в помещение зала, обвиняемый увидел там охранника и, не желая, чтобы его заранее спланированное ограбление было сорвано, нанес охраннику один прицельный удар топором в лоб.

Обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, которые по своему характеру могут быть квалифицированы как тяжкие телесные повреждения, представляющие опасность для жизни потерпевшего.

После этого обвиняемый зашел за барную стойку игрового зала, открыл ящик под барной стойкой и достал из него 3337 евро, после чего скрылся с места происшествия.