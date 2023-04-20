К протесту учителей могут присоединиться почти 1000 медиков

Она добавила, что точное число участников будет известно в конце недели.

Чтобы обеспечить непрерывность медицинского обслуживания, участвующие в шествии работники больниц возьмут в этот день отпуск или используют свой выходной.

Например, больница Страдиня не планирует собирать данные о количестве сотрудников, собирающихся участвовать в шествии, но подчеркивает, что на пациентах это никак не отразится, так как в шествии будут участвовать медицинские работники, у которых в понедельник запланирован выходной.

Рижская Восточная клиническая университетская больница пока не получила ни одного заявления от сотрудников, желающих присоединиться к шествию. Пресс-секретарь больницы Илга Намниеце отметила, что больница морально поддержит бастующих, и если кто-то из работников захочет в свободное от работы время участвовать в шествии, это не запрещено.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде планирует принять участие в шествии, но не знает, сколько семейных врачей тоже будут в нем участвовать. По ее словам, это свободный выбор медиков - присоединиться и поддержать учителей.

В шествии также примут участие руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска и ее заместитель Айнис Дзалбс. В шествии планируют принять участие и другие региональные семейные врачи, но точное число Козловска назвать не смогла.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки 24 апреля проведет шествие протеста и начнет трехдневную забастовку учителей по всей Латвии, чтобы добиться от политиков выполнения соглашения о повышении зарплат учителей. Готовность присоединиться к педагогам в знак солидарности выразили и медики.