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ВИДЕО ⟩ Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест

rus.tvnet.lv
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: AFP/Scanpix

Адвокат Ноуф бин Ахмед хочет подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации нападающего "Аль‑Насра" Криштиану Роналду из страны из‑за непристойного жеста.

После проигранного матча с "Аль-Хилалем" (0:2) португальский нападающий схватил себя за пах в ответ на выкрики болельщиков "Месси, Месси, Месси!".

На Ближнем Востоке данное поведение португальца вызвало не только возмущение. К примеру, саудовский юрист Ноуф бин Ахмед обратился с иском в прокуратуру относительно поведения Роналду. Теперь португальцу грозит депортация из страны.

"Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану - преступление, это непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", - заявил бин Ахмед.

Примечательно, что пресс-служба "Аль-Насра" объяснила жест Роналду "чувствительной травмой в области паха", полученной в столкновении с соперником.

38-летний Роналду в текущем сезоне провёл в чемпионате Саудовской Аравии 11 матчей, в которых забил 11 мячей.

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