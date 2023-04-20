ВИДЕО ⟩ Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест

После проигранного матча с "Аль-Хилалем" (0:2) португальский нападающий схватил себя за пах в ответ на выкрики болельщиков "Месси, Месси, Месси!".

Ronaldo's reaction in today's game when the opponent's fans were chanting Messi's name 😂pic.twitter.com/5GNOQREnCA — Jan (@FutbolJan10) April 18, 2023

На Ближнем Востоке данное поведение португальца вызвало не только возмущение. К примеру, саудовский юрист Ноуф бин Ахмед обратился с иском в прокуратуру относительно поведения Роналду. Теперь португальцу грозит депортация из страны.

"Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану - преступление, это непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", - заявил бин Ахмед.

Примечательно, что пресс-служба "Аль-Насра" объяснила жест Роналду "чувствительной травмой в области паха", полученной в столкновении с соперником.

38-летний Роналду в текущем сезоне провёл в чемпионате Саудовской Аравии 11 матчей, в которых забил 11 мячей.