Полиция ищет мужчину: он подозревается в совершении тяжкого преступления

По подозрению в совершении тяжкого преступления, которое было совершено в Риге на улице Марсталю, Государственная полиция разыскивает человека, изображенного на снимке, сообщает старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Гита Гжибовска.
Государственная полиция призывает всех, кто узнает его или знает его возможное местонахождение, сообщить по телефону 67086200 или 110.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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