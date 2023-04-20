Bloomberg: США и союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в РФ

Некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, пишет "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, представители стран "Большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет в мае. Они попытаются привлечь к реализации этого плана страны Евросоюза.
Подобные ограничения будут означать запрет экспорта товаров в Россию за исключением тех, которые попадут в особый список. Согласно действующим ограничениям, экспортировать можно все, что не запрещено санкциями.
Bloomberg отмечает, что новый подход перевернул бы существующий режим санкций.
Под исключение могут попасть лекарства и продукты питания.
Чтобы Евросоюз ввел такие санкции, их должны одобрить все страны ЕС. Это вызовет "острую дискуссию" и "негативную реакцию компаний", которые все еще экспортируют товары в Россию, отмечает Bloomberg. Издание также предупреждает о рисках ответных мер со стороны РФ.
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