Bloomberg: США и союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в РФ

По данным издания, представители стран "Большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет в мае. Они попытаются привлечь к реализации этого плана страны Евросоюза.

Подобные ограничения будут означать запрет экспорта товаров в Россию за исключением тех, которые попадут в особый список. Согласно действующим ограничениям, экспортировать можно все, что не запрещено санкциями.

Bloomberg отмечает, что новый подход перевернул бы существующий режим санкций.

Под исключение могут попасть лекарства и продукты питания.

Чтобы Евросоюз ввел такие санкции, их должны одобрить все страны ЕС. Это вызовет "острую дискуссию" и "негативную реакцию компаний", которые все еще экспортируют товары в Россию, отмечает Bloomberg. Издание также предупреждает о рисках ответных мер со стороны РФ.