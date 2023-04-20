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Фото и видео ⟩ Сообщается о сильном взрыве в Белгороде

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Сообщается о сильном взрыве в Белгороде
Сообщается о сильном взрыве в Белгороде Фото: https://t.me/astrapress/

В Белгороде на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка. Фото с места происшествия публикуют белгородские Telegram-каналы, пишет "Медуза".

Сообщается, что сильным взрывом повреждены несколько автомобилей, а одна из машин оказалась на крыше магазина. 

Жители Белгорода, пишет Mash, сообщают, что перед падением неизвестного объекта слышали громкий свист. 112, в свою очередь, сообщает о "прилете" и "боеприпасе", часть которого попала в жилой дом на улице Шаландина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил данные о том, что в городе прогремел взрыв.

По предварительной информации Гладкова, пострадавших нет.

О причинах взрыва губернатор не сообщает.

"На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, - пишет губернатор. - Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи".

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

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