ВИДЕО ⟩ Убрал на замахе и неотразимо пробил. Назван лучший гол этой недели в ЛЧ

26-летний Барелла отличился в четвертьфинальном матче против "Бенфики" (3:3). Замах, на который купились сразу два соперника, смотрелся не менее впечатляюще, чем кручёный удар в верхний угол.

На награду также претендовали мячи, забитые Оливье Жиру ("Милан"), Хоакином Корреа ("Интер") и Родриго ("Реал"). За кандидатов можно было проголосовать на сайте УЕФА.

Напомним, в полуфинале "Реал" сойдётся с "Манчестер Сити", а в другой паре сыграют две команды из Милана - "Интер" и "Милан". Матчи будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.