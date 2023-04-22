ВИДЕО ⟩ Убрал на замахе и неотразимо пробил. Назван лучший гол этой недели в ЛЧ

Итальянский полузащитник миланского "Интера" Николо Барелла стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
26-летний Барелла отличился в четвертьфинальном матче против "Бенфики" (3:3). Замах, на который купились сразу два соперника, смотрелся не менее впечатляюще, чем кручёный удар в верхний угол.
Barella, Giroud, Correa, Rodrygo...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
Who scored your goal of the week❓#UCLGOTW || @Heineken pic.twitter.com/sPErGRTFba
На награду также претендовали мячи, забитые Оливье Жиру ("Милан"), Хоакином Корреа ("Интер") и Родриго ("Реал"). За кандидатов можно было проголосовать на сайте УЕФА.
Напомним, в полуфинале "Реал" сойдётся с "Манчестер Сити", а в другой паре сыграют две команды из Милана - "Интер" и "Милан". Матчи будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.
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