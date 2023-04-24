Бразильский игрок "ПСЖ" Неймар и его обворожительная подруга Бруна Бьянкарди выложили в соцсети совместный пост, в котором объявили о беременности девушки.
Неймар объявил, что вскоре снова станет отцом. Что за красотка, от которой звезда "ПСЖ" ждёт ребёнка?
"Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твоё прибытие, и знание того, что ты здесь, делает наши дни намного счастливее. Ты придёшь в прекрасную семью с братом, бабушкой и дедушкой, тётушками и дядюшками, которые уже так любят тебя! Приходи скорее, сынок/дочурка, мы тебя ждём!" - написали влюбленные, не став раскрывать пол ребёнка.
Напомним, что у Неймара уже есть 11-летний сын Дави Лукка. В 2011-м бразилец был в отношениях с Каролиной Дантас, но, несмотря на общего ребёнка, пара рассталась.
Неймар и Бруна впервые засветились вместе в 2020 году, когда бразилец проигнорировал все коронавирусные ограничения и организовал грандиозную вечеринку примерно на 500 гостей. Позже их видели вместе и на Ибице, и на праздновании Рождества с большим семейством футболиста.
Сейчас между влюблёнными идиллия. Однако так было не всегда - Неймар и Бруна на какое-то время расставались и лишь в начале нынешнего года снова начали встречаться. По слухам в разных СМИ, девушка даже простила бразильцу измену.
Бруна Бьянкарди - известная модель и блогер. На её Instagram подписано почти 5 млн человек. Она активно продвигает бренды нижнего белья, купальников и парфюмерии.
А ещё девушка фанатеет от футбола и поддерживает своего возлюбленного с трибун стадиона "Парк де Пренс", где её неоднократно замечали в компании жён Месси, Вератти и Ди Марии.
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