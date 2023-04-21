Писториус: Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым

"Дверь немножко приоткрылась, однако сейчас не время, чтобы решать [этот вопрос]", - сказал Писториус в интервью телеканалу ZDF, отметив, что в Киеве осведомлены о ситуации с принятием решения на этот счет.

По его словам, решение о вступлении Украины в НАТО не может быть принято просто из чувства солидарности, но "c холодной головой и горячим сердцем", пишет Reuters.

На очередной встрече Контактной группы стран-союзниц Украины, которая пройдет в пятницу в Германии, вопрос о вступлении Украины в НАТО или Евросоюз подниматься не будет, отметил Писториус.

Как отмечает Русская служба ВВС, комментарии Писториуса прозвучали на фоне первого с начала полномасштабного российского вторжения визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, во время которого он пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, вопросы о членстве Украины в НАТО и гарантиях безопасности для нее будут одними из важнейших в повестке саммита.

"Самое важное – нам нужно сделать все, чтобы Россия никогда больше не воевала с Украиной. И НАТО сейчас работает над многолетней инициативой поддержки Украины. Это поможет вам перейти от эпохи советской доктрины к стандартам и политике НАТО и поставит Украину на достойное место в евроатлантической семье. Украинское будущее – в НАТО", - заверил Столтенберг.