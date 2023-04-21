Политики допускают возможность выдвижения нового кандидата в президенты

Подать имена кандидатов в Сейм можно с 9 по 13 мая.

На вопрос, может ли "Новое Единство" предложить свою кандидатуру, председатель фракции в Сейме Айнар Латковскис ответил: "На самом деле это более обширная работа, которая касается всех партий в Сейме. Я бы даже избегал слова "компромисс", а искал бы лучший вариант для Латвии как страны, для общества в целом", - сказал он, добавив, что закулисные переговоры были всегда.

Левитса на пост президента выдвинуло Национальное объединение. Депутат этой партии Янис Домбрава отметил, что в истории Латвии было много случаев, когда не было ясно, кто будет следующим президентом, и это такой же случай.

Важную роль на президентских выборах может сыграть фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК), которая уже заявила, что не поддержит Левитса.

16 членов фракции могут либо проголосовать за кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, либо договориться с отдельными членами коалиции о другом кандидате.

"Мы ждем, когда будут поданы кандидатуры, каковы будут позиции партий. Когда это произойдет, сможем говорить о других возможностях", - сказал председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис.