В Латвию доставлен десятый новый электропоезд

В пятницу утром с завода компании Škoda Vagonka в чешской Остраве прибыли еще два из четырех вагонов десятого нового электропоезда. В Риге производится комплектация электропоездов, которые из Чехии доставляются частями.

Звиедре сообщила, что четыре поезда уже тестируются на маршруте Рига - Айзкраукле. На этой неделе электропоезд, загруженный мешками с песком, чтобы имитировать вес 890 пассажиров, тестировался также на маршруте Рига - Скулте.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов и рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих места для пассажиров. Новые поезда также будут иметь более плавный ход, а уровень шума будет ниже. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час.

Планируется, что перевозить пассажиров новые поезда начнут уже этой осенью.