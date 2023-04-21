По подозрению в похищении и убийстве мужчины в Науенской волости задержаны пять человек

1 марта этого года стражи порядка получили информацию о том, что в Науенской волости Аугшдаугавского края 16 февраля этого года не вернулся домой мужчина 1988 года рождения.

По подозрению в похищении человека был начат уголовный процесс.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка выяснили возможную связь нескольких человек с пропажей упомянутого мужчины, и в понедельник, 17 апреля, и во вторник, 18 апреля, в Науенской волости были задержаны пять человек.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные похитили упомянутого человека и несколько дней воздействовали на него физически, нанеся травмы, от которых пострадавший скончался.

В четверг, 20 апреля, в поле в Науенской волости стражи порядка нашли закопанный труп похищенного.

Даугавпилсский суд применил к мужчинам 1990 и 1985 годов рождения меру пресечения в виде заключения под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.