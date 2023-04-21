В Англии призвали убрать корабли с эмблем "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

Активное обсуждение началось после публикации статьи британского журналиста The Guardian Саймона Хаттенстоуна, которая была посвящена истории эмблем двух команд из Манчестера.

Автор статьи обратил внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трёхмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера. Сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, и журналист сделал акцент на том, что корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.

Хаттенстоун призвал заменить корабль на гербе Манчестера пчелой, которая бы отражала человечность жителей города. Изображение корабля же журналист называет "преступлением против человечества".

В "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" отказались комментировать ситуацию. По информации издания The Telegraph, оба клуба не планируют менять свои эмблемы. Корабль присутствует на эмблемах манчестерских клубов с момента их основания.