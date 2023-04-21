США в январе призывали Украину вывести свои войска из Бахмута, так как считали, что город удержать не удастся и это практически невозможно, сообщает издание Washington Post со ссылкой на опубликованные в интернете секретные документы Пентагона.
Издание: США в январе призывали Украину вывести войска из Бахмута
Как отмечает УНИАН, с тех пор, как США дали Украине такой совет, прошло более трех месяцев, однако вооруженные силы Украины продолжают оборону Бахмута. Бои за город в Донецкой области начались в августе.
В оценке под грифом "совершенно секретно" было высказано предупреждение, что "Россия с ноября непрерывно продвигалась вперед, угрожая возможностям Украины удержать город". Также в американском документе допускается, что силы Украины "подвержены риску окружения, если они не отступят в течение следующего месяца".
Кроме того, в документах указывается, что власти Украины решили бороться за удержание города, так как он имеет стратегическую военную ценность, а его оборона поднимает национальных дух украинцев и деморализует россиян.
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