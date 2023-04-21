Издание: США в январе призывали Украину вывести войска из Бахмута

Как отмечает УНИАН, с тех пор, как США дали Украине такой совет, прошло более трех месяцев, однако вооруженные силы Украины продолжают оборону Бахмута. Бои за город в Донецкой области начались в августе.

В оценке под грифом "совершенно секретно" было высказано предупреждение, что "Россия с ноября непрерывно продвигалась вперед, угрожая возможностям Украины удержать город". Также в американском документе допускается, что силы Украины "подвержены риску окружения, если они не отступят в течение следующего месяца".

Кроме того, в документах указывается, что власти Украины решили бороться за удержание города, так как он имеет стратегическую военную ценность, а его оборона поднимает национальных дух украинцев и деморализует россиян.