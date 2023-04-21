Глава Минобороны Германии считает допустимыми действия ВСУ на территории РФ

Ситуация, при которой сторона, подвергшаяся нападению, в ходе боевых действий проникает на территорию противника, к примеру, чтобы отрезать ему пути снабжения, "совершенно нормальна". Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) вечером в четверг, 20 апреля, комментируя текущее развитие войны в Украине в эфире передачи Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.

"До тех пор пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, с этим придется вынужденно смириться. Неохотно, но так должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения", - сказал Писториус. Комментируя перспективы дальнейших поставок вооружений Украине, он отметил, что в этом вопросе Западу следует принимать во внимание "то, как ведется эта война" . "Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то нужно сказать "нет", - подчеркнул глава германского Минобороны. Ранее Украина призывала западных союзников передать ей кассетные и фосфорные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями.

Глава Минобороны ФРГ - о членстве Украины в НАТО

Оценивая возможность приема Украины в НАТО, Борис Писториус заявил, что решение об этом может быть принято лишь после окончания войны, развязанной Россией. Для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, "но сейчас не время для принятия подобных решений", сказал Писториус. Он также подчеркнул, что Украина не может быть принята в НАТО "просто из чувства солидарности".