"Я никогда не отрицал своих ошибок": баскетбольный тренер, которого обвинили в совращении и пьянстве

Он также пообещал принять меры, уточнив, что СМИ, публикующие, по его мнению, одностороннюю и искажённую информацию, а также редакторы, удаляющие поддерживающие комментарии в социальных сетях, и те редакторы, которые незаконно и неправомерно используют фото лиц его несовершеннолетних воспитанниц, должны будут ответить за сложившуюся ситуацию.

Латвийский совет спортивных федераций (LSFP) для принятия решения о сертификате Стельмаха категории B, сделает запрос по месту работы тренера - в Юрмальскую спортивную школу, а также в Латвийский баскетбольный союз (LBS) и попросит предоставить информацию о фактах, которые появились в средствах массовой информации.

LBS, в свою очередь, отстранил Стельмаха от участия в организуемых им соревнованиях и обратился в Государственную полицию с жалобой на возможное совершение тренером уголовного преступления. На время расследования Стельмах также отстранён от работы в Юрмальской спортивной школе.

Согласно информации, опубликованной на сайте LSFP, Стельмах имеет удостоверение тренера по баскетболу категории B, действительное до 23 апреля 2025 года.

В марте Стельмах ушёл с должности главного тренера женской сборной U-18 после общественного резонанса, вызванного нечестной игрой его команды во время матча за бронзовые медали в Женской баскетбольной лиге Латвии (LSBL), в котором его команда Jūrmala одержала победу. После этого Стельмах также приостановил своё членство в комиссии тренеров LBS.

Стельмах также является помощником тренера в команде TTT Rīga, но не может быть с командой в финальной серии чемпионата Латвии.