Баскетбольный тренер Андрис Стельмах называет информацию о якобы совершённых им нарушениях клеветой и слухами. Об этом говорится в письме, направленном в пятницу, 21 апреля, в СМИ.
"Я никогда не отрицал своих ошибок": баскетбольный тренер, которого обвинили в совращении и пьянстве
На прошлой неделе портал Delfi пролил свет на многочисленные нарушения, допущенные тренером Стельмахом, среди которых эмоциональное насилие над воспитанницами, совращение и употребление алкоголя во время рабочего процесса.
В письме Стельмах подчеркивает, что он начал "официальные отношения" с ученицей тренера, упомянутого в статье, только когда она стала совершеннолетней. Он также отмечает, что никогда не посещал игры или тренировки в состоянии алкогольного опьянения, а инциденты, упомянутые в статье, связаны с бессонницей или действием прописанных ему лекарств.
С другой стороны, что касается обвинений в агрессии, Стельмах признаёт, что по натуре он не самый спокойный тренер и, возможно, за время своей карьеры случайно сказал неподобающее слово одной из своих подопечных. Также он не отрицает, что обнимал своих воспитанниц после одной из игр - это якобы произошло после тяжёлого поражения от Франции, причем обнимались не только игроки, но и пятеро сотрудников команды.
"Я не совершал преступных или мошеннических действий. Все ли мои решения были этически правильными, а мои действия всегда праведными? Конечно, нет! Я никогда не отрицал своих ошибок. Я неидеален", - пишет Стельмах в письме.
Он также пообещал принять меры, уточнив, что СМИ, публикующие, по его мнению, одностороннюю и искажённую информацию, а также редакторы, удаляющие поддерживающие комментарии в социальных сетях, и те редакторы, которые незаконно и неправомерно используют фото лиц его несовершеннолетних воспитанниц, должны будут ответить за сложившуюся ситуацию.
Латвийский совет спортивных федераций (LSFP) для принятия решения о сертификате Стельмаха категории B, сделает запрос по месту работы тренера - в Юрмальскую спортивную школу, а также в Латвийский баскетбольный союз (LBS) и попросит предоставить информацию о фактах, которые появились в средствах массовой информации.
LBS, в свою очередь, отстранил Стельмаха от участия в организуемых им соревнованиях и обратился в Государственную полицию с жалобой на возможное совершение тренером уголовного преступления. На время расследования Стельмах также отстранён от работы в Юрмальской спортивной школе.
Согласно информации, опубликованной на сайте LSFP, Стельмах имеет удостоверение тренера по баскетболу категории B, действительное до 23 апреля 2025 года.
В марте Стельмах ушёл с должности главного тренера женской сборной U-18 после общественного резонанса, вызванного нечестной игрой его команды во время матча за бронзовые медали в Женской баскетбольной лиге Латвии (LSBL), в котором его команда Jūrmala одержала победу. После этого Стельмах также приостановил своё членство в комиссии тренеров LBS.
Стельмах также является помощником тренера в команде TTT Rīga, но не может быть с командой в финальной серии чемпионата Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!