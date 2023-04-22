В Латвии проходит Большой субботник

Президент Эгил Левитс, обращаясь ко всем участникам субботника, подчеркнул: "Наша страна и ее жители ориентированы на то, чтобы жить в гармонии с природой. Здесь есть два аспекта. Во-первых, мы пытаемся устранить тот ущерб, который человек нанес природе, потому что у природы есть свои права. Во-вторых, мы создаем среду для процветания природы. Уборка - очень древняя латышская традиция, которую Вита Яунземе и ее единомышленники возродили не только в Латвии, но и в мире. Представители 22 посольств, которые сегодня принимают участие в субботнике, также показывают, что наша идея жить в гармонии с природой распространяется по всему миру, и это совершенно естественно. Я поздравляю всех, кто будет убираться в это прекрасное утро, и думаю, что это будет как символический, так и практический вклад в улучшение окружающей среды Латвии".