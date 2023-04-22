Фото ⟩ В Белгороде недалеко от места недавнего взрыва нашли авиабомбу

Саперы в Белгороде обнаружили авиабомбу недалеко от места взрыва боеприпаса, ранее упавшего с СУ-34, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Было принято решение об эвакуации жителей, пишет "Медуза".
Позднее снаряд был вывезен с территории жилого сектора. Эвакуированных жителей начали возвращать в их квартиры, сообщил губернатор.
Найденный боеприпас не взрывоопасен, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на МЧС.
Ранее было принято решение об эвакуации жильцов 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров от места обнаружения авиационного боеприпаса. Как пишет Telegarm-канал "Подъем",
бомба была обнаружена примерно в 250 метрах от места взрыва первой авиабомбы.
По данным Telegram-канала Baza, авиабомба находилась под землей на глубине около семи метров. По предварительным данным, это советская ФАБ-500.
Как сообщалось, в центральной части Белгорода вечером в четверг, 20 апреля, взорвалась авиабомба, которую уронил на город российский военный самолет Су-34. В Министерстве обороны России назвали случившееся "нештатным сходом авиационного боеприпаса".
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