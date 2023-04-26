ВИДЕО ⟩ Доминация "Риги" продолжается...

8-й тур стартовал матчем "Лиепаи" против "Даугавпилса", в котором хозяева одержали победу с минимальным счётом - 1:0.

"Даугавпилс" в конце первого тайма остался в меньшинстве - прямую красную карточку заработал ивуариец Исмаэль Дьоманде. Единственный гол на 76-й минуте забил нидерландский футболист Нино Ноорданус, который вышел на замену за пять минут до этого. На 82-й минуте Додо мог удвоить преимущество "Лиепаи", но бразилец не смог реализовать 11-метровый удар.

Победы добилась также "Валмиера", которая на своём поле обыграла "Елгаву" со счётом 2:0. Оба мяча в этом матче были забиты в первом тайме - сначала на 25-й минуте Алвис Яунземс оказался первым на добивании у ворот "Елгавы", а перед перерывом Ингарс Пулис удвоил преимущество хозяев.

"Ауда" на своём поле крупно уступила "Тукумсу" - 0:3. Голами в составе победителей отметились Роберт Мелькис, Фаустас Степонавичюс и Кристап Пузанов.

Таким образом, "Тукумс" сумел прервать серию из шести поражений подряд.

RFS в концовке встречи сумела вырвать победу у "Супер Новы" - 2:1. Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте, когда Андрей Илич сумел реализовать 11-метровый удар. На 37-й минуте вратарь Евгений Неругал заработал красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве, чем на 42-й минуте воспользовался Денис Ракель, сравнявший счёт. Победу RFS за три минуты до конца основного времени принёс защитник Жига Липушчек.

В заключительном матче 8-го тура "Рига" на своём поле принимала "Метту" и добилась убедительной победы со счётом 4:0. В составе победителей голами отметились Хрвое Бабец, Усейну Нианг, Марко Регжа и Режиналдо Рамирес.

В 9-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 28-30 апреля, "Супер Нова" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Даугавпилс" - с "Аудой", "Елгава" - с "Тукумсом", "Метта" - с RFS, а "Рига" - с "Валмиерой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv