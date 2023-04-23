"Хрущев подарил Крым Украине". Посол КНР усомнился в суверенитете государств бывшего СССР, страны Балтии и Киев возмущены

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая "прискорбными" и непонятными. Эстонское внешнеполитическое ведомство также собирается вызвать посла Китая в Таллинне. "Наша цель - дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство", - сказал Тсахкна.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление Лу Шая - одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в установлении мира в Украине".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла "абсолютно неприемлемыми". "Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления", - заявил Ринкевич.

"Очевидные проблемы с географией"

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо "есть очевидные проблемы с географией", либо его заявление противоречит позиции официального Пекина "об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин во время военного парада Фото: EPA

Об этих усилиях говорилось и в совместной декларации Китая и Франции, опубликованной по итогам визита французского президента Эммануэля Макрона в Пекин в начале апреля. В ней стороны обязались "поддерживать все усилия по восстановлению мира в Украине".