Эгил Левитс помиловал бывшего руководителя Pasažieru vilciens Фрейвалдса

Компания Pasažieru vilciens обещает, что в этом году в Латвии наконец начнут ходить новые поезда. Это могло бы произойти как минимум на семь лет раньше, если бы закупка поездов в 2012 году не провалилась. В связи с этим суд признал четырех членов правления компании виновными в злоупотреблении служебным положением несколько лет назад. Однако председатель правления Нил Фрейвалдс может не беспокоиться по поводу влияния судимости на его карьеру, так как в феврале этого года он был помилован президентом Эгилом Левитсом, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.
Судимость с Фрейвалдcа снята, как и запрет занимать выборные должности в государственных и муниципальных компаниях, но от обязанности по возмещению государству убытков он не освобожден.
О помиловании стало известно во время рассмотрения дела о цифровом телевидении
Президент не обязан ни перед кем отчитываться относительно решений о помиловании. Имена помилованных обычно не разглашаются общественности, и президент не обязан объяснять свои мотивы или критерии помилования кого-либо. Право помилования осужденных гарантируется президенту Конституцией. Информация на сайте Офиса президента показывает, что до сих пор Левитс рассмотрел 380 прошений о помиловании. Из них он удовлетворил 19, так что 5% осужденных были помилованы.
О том, что среди помилованных есть и бывший госсекретарь Министерства сообщения и председатель правления Pasažieru vilciens Нил Фрейвалдс, Латвийское телевидение узнало в ходе судебного разбирательства по так называемому второму уголовному делу о цифровом телевидении, где наряду с Айнаром Шлесерсом и Андрисом Шкеле Фрейвалдса также обвиняют в мошенничестве.
Фрейвалдс был госсекретарем Министерства сообщения в 2009 году, когда министром был Шлесерс и в Латвии было введено цифровое вещание. Прокурор по делу Монвидс Зелчс считает, что Фрейвалдс сыграл важную роль в схеме, целью которой было искусственное привлечение компании Hannu Digital к проекту цифрового телевидения.
На заседании 5 апреля прокурор Зелчс просил приобщить к материалам уголовного дела приговор, которым Фрейвалдс был признан виновным в злоупотреблении служебным положением по уголовному делу о закупке пассажирских поездов, с целью описания его личности. Дело было связано с неудачной закупкой поездов в 2012 году, когда компанией управлял Фрейвалдс. При этом к материалам был приложен и акт о помиловании, которым в этом году с Фрейвалдса сняли судимость и отменили дополнительный штраф.
Зелчс указал, что если суд признает Фрейвалдса виновным в мошенничестве, то описание его личности может повлиять на размер штрафа.
Судимость снята, но ущерб должен быть возмещен
Зелчс проводит параллели между двумя уголовными делами, поскольку в обоих случаях речь идет о государственных закупках и причинении ущерба государству. В случае с Pasažieru vilciens обвинение фактически заключалось в том, что договор с испанской компанией Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A., или CAF, победившей в закупке, слишком отличался от предусмотренного в положении о тендере. После вступления решения в силу в ноябре 2021 года прокурор по делу о закупке поездов Майрис Мацкевичс заявил LTV, что в результате поправок договор стал более выгодным для CAF.
Суд приговорил Фрейвалдса и трех других членов правления к штрафу в размере почти 20 000 евро, а в качестве дополнительного наказания запретил всем им занимать выборные должности в государственных и муниципальных компаниях капитала в течение трех лет.
Всем им совместно предписано компенсировать государству затраченные на закупку деньги - около полутора миллиона евро. Фрейвалдс заплатил штраф, но не компенсацию. Президент страны Эгил Левитс отменил запрет Фрейвалдсу занимать выборные должности в государственных и муниципальных компаниях и актом о помиловании снял с него судимость. Однако Фрейвалдс не освобождается от возмещения убытков.
Фрейвалдс заявляет, что его никто не побуждал просить о помиловании и он ни с кем не советовался по этому поводу. В своем заявлении президенту он описал уголовное дело о закупке поездов, которое, по его мнению, было сфабриковано.
Левитс не принял во внимание обвинение по делу о цифровом телевидении
Прокурор Мацкевичс также указал, что "особо спорное" решение Левитса о помиловании Фрейвалдса связано с тем, что Фрейвалдс до сих пор обвиняется в другом преступлении по уголовному делу о цифровом телевидении: "Президент страны определил один из основных принципов своей деятельности - право и качество государственного управления (правовое, справедливое государство), но непонятно, как этот основной принцип соотносится с изданным актом о помиловании в ситуации, когда в отношении Фрейвалдса в апелляционном суде рассматривается уголовное дело по его обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и в составе организованной группы", - говорит Мацкевичс.
Левитс, в свою очередь, отвечает, что обвинение Фрейвалдса в уголовном деле о цифровом телевидении не сыграло никакой роли в его решении: "Другие дела мы не рассматриваем. Это один конкретный случай, и у меня нет никакой информации о других делах. В любом случае речь идет об одном конкретном решении с учетом обстоятельств. Время, когда ему нельзя работать, было немного сокращено, чтобы он мог скорее приступить к работе и начать выплачивать компенсацию".
Это не значит, что Фрейвалдс вообще не может работать. В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) подтвердили, что Фрейвалдс работает заместителем директора Бикерниекской комплексной спортивной базы, находящейся в ведении CSDD.
По уголовному делу о цифровом телевидении первая инстанция оправдала Фрейвалдса и других обвиняемых. На этой неделе апелляционный суд завершил свое расследование, и на следующем заседании начнутся прения. Судья Гунтарс Стурис заявил на слушаниях, что дело может быть "доведено до конца" в августе.
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