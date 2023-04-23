Эгил Левитс помиловал бывшего руководителя Pasažieru vilciens Фрейвалдса

Всем им совместно предписано компенсировать государству затраченные на закупку деньги - около полутора миллиона евро. Фрейвалдс заплатил штраф, но не компенсацию. Президент страны Эгил Левитс отменил запрет Фрейвалдсу занимать выборные должности в государственных и муниципальных компаниях и актом о помиловании снял с него судимость. Однако Фрейвалдс не освобождается от возмещения убытков.

Фрейвалдс заявляет, что его никто не побуждал просить о помиловании и он ни с кем не советовался по этому поводу. В своем заявлении президенту он описал уголовное дело о закупке поездов, которое, по его мнению, было сфабриковано.

Левитс не принял во внимание обвинение по делу о цифровом телевидении

Прокурор Мацкевичс также указал, что "особо спорное" решение Левитса о помиловании Фрейвалдса связано с тем, что Фрейвалдс до сих пор обвиняется в другом преступлении по уголовному делу о цифровом телевидении: "Президент страны определил один из основных принципов своей деятельности - право и качество государственного управления (правовое, справедливое государство), но непонятно, как этот основной принцип соотносится с изданным актом о помиловании в ситуации, когда в отношении Фрейвалдса в апелляционном суде рассматривается уголовное дело по его обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и в составе организованной группы", - говорит Мацкевичс.

Левитс, в свою очередь, отвечает, что обвинение Фрейвалдса в уголовном деле о цифровом телевидении не сыграло никакой роли в его решении: "Другие дела мы не рассматриваем. Это один конкретный случай, и у меня нет никакой информации о других делах. В любом случае речь идет об одном конкретном решении с учетом обстоятельств. Время, когда ему нельзя работать, было немного сокращено, чтобы он мог скорее приступить к работе и начать выплачивать компенсацию".

Это не значит, что Фрейвалдс вообще не может работать. В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) подтвердили, что Фрейвалдс работает заместителем директора Бикерниекской комплексной спортивной базы, находящейся в ведении CSDD.

По уголовному делу о цифровом телевидении первая инстанция оправдала Фрейвалдса и других обвиняемых. На этой неделе апелляционный суд завершил свое расследование, и на следующем заседании начнутся прения. Судья Гунтарс Стурис заявил на слушаниях, что дело может быть "доведено до конца" в августе.