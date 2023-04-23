Фото и видео ⟩ В Таллинне BMW протаранил несколько авто и чуть не врезался в заправку

В субботу, 22 апреля, в 21:58 в Таллинне на перекрестке Мустамяэ-теэ и Таммсааре-теэ произошло ДТП, когда, по предварительным данным, автомобиль BMW X5, за рулем которого был 39-летний мужчина, врезался сзади в остановившийся перед светофором Toyota CH-R. В результате этого был снесен фонарный столб.

BMW продолжил движение через Таммсааре-теэ и заехал на парковку заправки Circle K, где врезался в припаркованный Mercedes-Benz, который в свою очередь врезался в Ford. BMW остановился примерно в метре от двери заправки.

Как сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, водитель BMW был трезв, его доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

По данным полиции, есть основания полагать, что причиной аварии могли стать внезапные проблемы со здоровьем у водителя BMW.