На окраине Плявниеков и Дрейлини планируют мусоросжигательный завод. Жители удивлены

Жители поселка Саулиши, который рядом с территорией завода, пропустили обсуждение и узнали о проекте всего пару недель назад.

Они изучили все общедоступные документы и возмущены тем, что их не проинформировали. Жители опасаются, что на окраинах поселка будут сожжены тысячи тонн мусора. Но еще более тревожным является тот факт, что в случае аварии половина людей в радиусе двух километров погибнет, согласно анализу рисков, проведенному по заказу думы. За короткое время жители Саулиши организовали свою ассоциацию, наняли адвокатов и начали голосовать на портале manabalss.lv.

На интервью, организованное передачей, пришло несколько десятков человек. Они возмущены тем, что к ним не обратились авторы проекта завода, некоторые признаются, что сейчас хотели бы продать дом и переехать, но из-за проекта завода стоимость имущества снизилась.

"Здесь также планируется хранить 49 тонн аммиака, что является очень важным моментом. Если произойдет авария и аммиак попадет в грунтовые воды, то в опасности окажется вся Рига. По подсчетам, летальный исход для жителей на расстоянии 2,2 км от завода - 56%. Здесь первый дом находится в 500 метрах от завода", - рассказывают жители.