Началась забастовка педагогов, их поддержали и медики: что нужно знать?

75 столичных детских садов и 21 школа не примут участие в забастовке.

Всего на участие в забастовке заявки подали около 4200 работников из 164 учебных заведения столицы. В забастовке планируют принять участие 1267 воспитателей детских садов и 2412 учителей, 395 помощников педагогов и 121 технический работник.

С учетом того, что количество бастующих педагогов в разных учреждениях отличается, школы и детские сады будут проводить занятия с 24 апреля по мере своих возможностей, о чем проинформируют детей и родителей.

Родителей просят следить за информацией, чтобы быстро реагировать на изменения.

Руководитель каждого учебного заведения примет решение, как учебный процесс будут обеспечивать не участвующие в забастовке педагоги, и издаст приказ об организации работы во время забастовки.

Поддержка медиков

Около 1000 медиков могут присоединиться к шествию протеста учителей, сообщила руководитель по связям с общественностью Латвийского общества врачей Эвия Ансонска.

Чтобы обеспечить непрерывность медицинского обслуживания, участвующие в шествии работники больниц возьмут в этот день отпуск или используют свой выходной.

Например, больница Страдиня не планирует собирать данные о количестве сотрудников, собирающихся участвовать в шествии, но подчеркивает, что на пациентах это никак не отразится, так как в шествии будут участвовать медицинские работники, у которых в понедельник запланирован выходной.