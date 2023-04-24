В понедельник начнется массовая забастовка педагогов: что нужно знать?

В понедельник, 24 апреля, в Риге пройдет массовое шествие протеста и начнется трехдневная забастовка педагогов по всей Латвии. Несмотря на то, что правительство утвердило правила Кабинета министров о повышении заработной платы педагогов и уравновешивании нагрузки, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) остался недоволен и решил не отменять запланированную забастовку. Что нужно знать жителям об этом массовом протесте, рассказывает RUS TVNET.
Как будет проходить забастовка?
Во время забастовки учителей в Риге будут закрыты 38 учебных заведений, сообщает управление коммуникации Рижской думы.
Среди них - 28 детских садов и 10 школ. Два учебных заведения будут участвовать в забастовке только один день - 24 апреля. Еще 62 дошкольных учреждения и 64 школы во время забастовки будут работать частично.
75 столичных детских садов и 21 школа не примут участие в забастовке.
Всего на участие в забастовке заявки подали около 4200 работников из 164 учебных заведения столицы. В забастовке планируют принять участие 1267 воспитателей детских садов и 2412 учителей, 395 помощников педагогов и 121 технический работник.
С учетом того, что количество бастующих педагогов в разных учреждениях отличается, школы и детские сады будут проводить занятия с 24 апреля по мере своих возможностей, о чем проинформируют детей и родителей.
Родителей просят следить за информацией, чтобы быстро реагировать на изменения.
Руководитель каждого учебного заведения примет решение, как учебный процесс будут обеспечивать не участвующие в забастовке педагоги, и издаст приказ об организации работы во время забастовки.
Около 1000 медиков могут присоединиться к шествию протеста учителей, сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью Латвийского общества врачей Эвия Ансонска.
Чтобы обеспечить непрерывность медицинского обслуживания, участвующие в шествии работники больниц возьмут в этот день отпуск или используют свой выходной.
Например, больница Страдиня не планирует собирать данные о количестве сотрудников, собирающихся участвовать в шествии, но подчеркивает, что на пациентах это никак не отразится, так как в шествии будут участвовать медицинские работники, у которых в понедельник запланирован выходной.
Рижская Восточная клиническая университетская больница пока не получила ни одного заявления от сотрудников, желающих присоединиться к шествию. Пресс-секретарь больницы Илга Намниеце отметила, что больница морально поддержит бастующих, и если кто-то из работников захочет в свободное от работы время участвовать в шествии, это не запрещено.
Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде планирует принять участие в шествии, но не знает, сколько семейных врачей тоже будут в нем участвовать. По ее словам, это свободный выбор медиков - присоединиться и поддержать учителей.
В шествии также примут участие руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска и ее заместитель Айнис Дзалбс. В шествии планируют принять участие и другие региональные семейные врачи, но точное число Козловска назвать не смогла.
Во время шествия 24 апреля в центре Риги будет ограничено движение транспорта.
Во время мероприятия с 11:00 до 12:30 пешеходное и автомобильное движение будет закрыто по маршруту ул. Тербатас - ул. Элизабетес - бульвар Бривибас - ул. Калькю - ул. Вальню - ул. Торню - ул. Екаба - Домская площадь.
В период с 8:00 до 11:00 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Тербатас на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.
С 12:30 до 14:30 на Домской площади пройдет митинг, поэтому с 8:00 до 17:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади.
В период с 10:00 до 11:30 будет закрыто автомобильное движение на ул. Бруниниеку на участке от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас, за исключением оперативного и общественного транспорта, а также транспортных средств участников марша.
Движение также будет закрыто на ул. Тербатас на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.
В случае необходимости транспортные средства, оставленные в неположенном месте, будут в принудительном порядке перемещены на ближайшие разрешенные парковочные места.
Почему забастовку не отменили?
В пятницу, 21 апреля, правительство утвердило поданные Министерством образования и науки (МОН) поправки к правилам Кабинета министров о заработной плате учителей.
Руководитель LIZDA Инга Ванага видит неточности в новых расчетах МОН, с которыми не согласно профсоюзное руководство.
В документах не указаны некоторые требования, в том числе увеличение финансирования администрации учебных заведений. Именно поэтому профсоюз решил не отменять запланированную на 24 апреля забастовку.
Профсоюз также требует отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша. LIZDA отмечает, что основной причиной требования об отставке является задержка с выполнением соглашения о забастовке, а также многолетнее игнорирование принципов надлежащего управления.
Также поводом для требования, по мнению LIZDA, является высокомерное отношение премьер-министра к приглашению представителей отрасли посетить шествие работников образования и здравоохранения, запланированное на 24 апреля.
"Будущее латвийских детей нуждается в диалоге и совместной работе, а не в ультиматумах. График повышения заработной платы учителей принят, и завтра мы примем правила Кабинета министров. Наша цель - добиться последовательного и предсказуемого повышения зарплат учителей - будет достигнута", - написал премьер в Twitter, отвечая на заявление LIZDA.
В МОН считают, что единственное невыполненное требование забастовки - формальное и состояло в продлении сроков внесения поправок в нормативные акты.
Ванага же несколько раз призывала не утверждать эти поправки, так как все заинтересованные стороны должны быть уверены в точности расчетов, которых в настоящее время еще нет.
Что решило правительство?
Напомним, правительство утвердило поправки МОН к правилам Кабинета министров, которые предусматривают, что с 1 сентября текущего года минимальная почасовая ставка для педагогов, кроме воспитателей дошкольных учреждений, будет составлять 8,50 евро.
График повышения заработной платы учителей предусматривает, что с 1 сентября текущего года месячная ставка заработной платы учителей общеобразовательных школ составит 1224 евро. Поправки также предусматривают изменение минимальных ставок месячной оплаты труда руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений.
Минимальная ставка заработной платы для воспитателей дошкольных образовательных учреждений с 1 сентября составит 1240 евро, что на 15,8% больше, чем в прошлом учебном году, когда минимальная ставка заработной платы составляла 1070 евро. График повышения заработной платы воспитателям предусматривает сокращение неравенства между минимальными ставками заработной платы педагогов дошкольного и общего образования, возникшего из-за разной нагрузки - нагрузка воспитателей дошкольных учреждений составляет 40 рабочих часов в неделю, а нагрузка остальных педагогов - 36 рабочих часов в неделю, с 1 сентября.
Педагоги средних профессиональных учебных заведений сохраняют установленную рабочую нагрузку в размере 30 часов в неделю, или 1320 рабочих часов в год, при более низкой ставке месячной заработной платы в размере 1020 евро.
При этом в МОН указали, что может сложиться ситуация, когда в некоторых самоуправлениях с небольшим количеством учащихся и большим количеством учителей не удастся в полной мере обеспечить учителям минимальную ставку заработной платы, поэтому самоуправлениям как учредителям образовательных учреждений придется искать решения по дополнительному финансированию.
В целях согласования минимальных требований по сбалансированности нагрузки планируется до 31 мая разработать методические рекомендации по балансировке нагрузки для всех групп педагогов, включая вспомогательный персонал. Кроме того, до 31 октября министерство планирует провести оценку всех преподавательских должностей, кроме академического персонала, для определения градации тарифной ставки.
Минимальные месячные ставки заработной платы для академического персонала вузов будут повышены на 13% с сентября текущего года при сохранении текущих пропорций разницы в оплате труда между должностями.
График повышения заработной платы преподавателей предусматривает, что с 1 сентября минимальная месячная заработная плата профессоров составит 1982 евро, ассоциированных профессоров - 1587 евро, доцентов - 1270 евро, лекторов - 1017 евро, ассистентов - 810 евро, при этом для остальных должностей будут сохранены действующие пропорции разницы в оплате труда.
Для обеспечения необходимого финансирования оплаты труда академического персонала в этом году из уже утвержденного финансирования высшего образования будет выделено 2 821 222 евро, а с 2024 года ежегодно потребуется дополнительно 8 559 486 евро.
В этом году из средств государственного бюджета будет выделено 9 039 833 евро на повышение заработной платы другим педагогам, а с 2024 года ежегодно потребуется дополнительно 27 119 499 евро.
МОН заявило, что заработная плата педагогов, обучающих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, финансируется из бюджетов самоуправлений и для их повышения необходимо изыскать ресурсы из муниципальных бюджетов.
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