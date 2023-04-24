Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля: конец непростого месяца принесет спокойствие, но есть подвох

Этой неделей завершится непростой и неоднозначный апрель. Впереди новые возможности, но сначала нужно закончить второй месяц весны, который в последнее время был не особо благоприятным, отмечают астрологи DailyHoro.
Звезды с планетами наконец-таки успокоятся. На этой неделе не будет никаких изменений, поэтому можно будет ощутить спокойствие. Проблема лишь в том, что
сейчас много различных якорей в виде ретро-Меркурия или коридора затмений, в связи с чем первый, универсальный и самый важный совет астрологов - правильно начинать каждый день.
Овен
Несмотря на общее негативное состояние планет, изменить свою жизнь Овнам точно удастся, но только если они приложат определенные усилия. В этом плане очень опасными могут быть сомнения, поскольку они не дадут позитивным переменам случиться быстро. Нужно верить в лучшее и в самих себя. Это самое важное сейчас. Также астрологи советуют этим ярким и позитивным людям не заниматься глубоким самоанализом. Ошибки ошибками, но периодически необходимо переключаться с поражений на победы. Хватит думать о плохом, ведь это может очень сильно тянуть Овнов вниз.
Телец
Тельцов ждет размеренный, но крайне непростой период, когда придется постараться, чтобы не сдаться и не сломаться под натиском проблем. Эксперты советуют Тельцам не впадать в крайности. Если все будет хорошо, то желательно не кричать об этом на каждом углу и не расслабляться. Если же все пойдет крахом, то не нужно впадать в депрессию и заражать своим унынием окружающих. Тельцам стоит быть осторожнее в общении с теми, кто пытается ими управлять. Такие люди сейчас будут крайне опасными и токсичными.
Близнецы
Ночные светила в период с 24 по 30 апреля помогут Близнецам решить их кармические задачи. Это не значит, что уже сейчас будут какие-то результаты, но план действий представители данного знака наметить точно смогут. Самое главное сейчас - не угодить в ловушку чужого влияния. Есть вероятность того, что Близнецами захочет кто-то управлять. По этой причине астрологи советуют им не общаться с людьми, разговор с которыми с самого начала будет неприятным. Лучше общаться с проверенными людьми и родственниками.
Рак
У Раков на этой неделе все может начать валиться их рук. Придется настроиться на трудности, но ни в коем случае не на поражение. В начале недели возможен ворох дурных мыслей, из-за которых Раки могут сбиться с пути и начать действовать вразрез со своими мечтами и планами. Эксперты рекомендуют им в первую очередь опасаться трех вещей - спешки, уныния и сомнений. Если Ракам удастся не впустить в свою голову плохие мысли, то они смогут выйти победителями.
Лев
На этой неделе актуальными могут стать одновременно и лучшие, и худшие черты характера Львов. Это будет время, когда многие люди будут воспринимать их как конкурентов и врагов. Не стоит удивляться их странному поведению. Несмотря на все невзгоды и трудности, Львам может повезти - они смогут свернуть горы там, где еще недавно бы смирились с поражением и сделали шаг назад. Это не значит, что можно спонтанно браться за все подряд. Астрологи советуют Львам, наоборот, крайне внимательно подходить к анализу того, какими делами им стоит заниматься в тот или иной день.
Дева
Дев в период с 24 по 30 апреля может ожидать серьезный наплыв забот и дел во всех сферах жизни. Не исключено, что придется заниматься раздражающими делами гораздо чаще, чем предполагается. Как итог - уже в понедельник может наступить сильная усталость, но недаром говорят, что сон лечит. Надо уметь отдыхать. В конце недели Дев могут начать волновать вопросы, которые раньше не занимали никакого места в их голове. Желательно абстрагироваться от того, что сейчас наименее актуально, ведь в противном случае все может выйти из-под контроля.
Весы
Отрицательный фон Вселенной будет очень мощным, поэтому Весам лучше заранее настраивать себя на что-то хорошее. Все те, кто хочет изменить свою жизнь, прилагают к этому усилия. Весам стоит брать таких людей себе в пример и учиться у них чему-то полезному. Всех, кто говорит, что все плохо и предрешено, лучше не слушать. Пришло время начать смотреть на жизнь через призму оптимизма. Это крайне важно, так как в противном случае удача отвернется от Весов.
Скорпион
Скорпионам в этот непростой период желательно заняться своим здоровьем, а не финансовой сферой или любовью. Хорошее самочувствие будет играть наиболее важную роль для тех, кто хочет обрести истинное счастье и спокойствие души. В трудную минуту не зазорно будет попросить кого-нибудь о помощи. Тут главное не торопиться и просить только тех людей, которые способны помочь от чистого сердца, а не из каких-то корыстных побуждений.
Стрелец
Стрельцам не помешает осторожность в любом вопросе - в любви, в делах, финансах. Несмотря на проблемы, которые переживают сейчас ночные светила, интуиция Стрельцов от этого почти не пострадает. Фактически она станет одним из немногих действенных инструментов для принятия решений и анализа ситуации. В начале этой недели Стрельцы могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, в которой им лучше проявить нейтралитет и не занимать ничью сторону.
Козерог
В жизни Козерогов будет достаточно много различных мелочей, на которые стоит обращать пристальное внимание, ведь именно в них будет отражаться тайный смысл всего происходящего. Козероги, которые испытывают трудности, в конце недели смогут нащупать твердую почву под ногами. Для этого важно не сдаваться и верить в то, что решение где-то рядом. Также астрологи советуют Козерогам попробовать превратить все свои недостатки в преимущества. Для этого нужно посмотреть на них под иным углом.
Водолей
У Водолеев на этой неделе будет недостаточно много энергии и сил. Основу успеха сейчас составляет умение анализировать свои действия и принимать решения на холодную голову. В любви многим Водолеям удастся открыть новые грани, осознать нечто важное. В делах и в работе ситуация будет похожей, ведь истина блуждает где-то рядом, спокойно ожидая того момента, когда Водолеи смогут ее наконец-таки понять. Это важная, хоть и весьма непростая неделя.
Рыбы
Первое, чего Рыбам делать точно нельзя в период с 24 по 30 апреля, так это воспринимать обязанности как тяжелое бремя. Нужно подходить к любому делу так, словно оно имеет повышенную важность и статус необходимого, полезного. Однозначно следует избегать в эти семь дней "выноса сора из избы". Не стоит говорить о сокровенных вещах и проблемах в отношениях или на работе с окружающими. Еще желательно избегать чрезмерной самокритики.
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