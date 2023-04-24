Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля: конец непростого месяца принесет спокойствие, но есть подвох

Стрелец

Стрельцам не помешает осторожность в любом вопросе - в любви, в делах, финансах. Несмотря на проблемы, которые переживают сейчас ночные светила, интуиция Стрельцов от этого почти не пострадает. Фактически она станет одним из немногих действенных инструментов для принятия решений и анализа ситуации. В начале этой недели Стрельцы могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, в которой им лучше проявить нейтралитет и не занимать ничью сторону.

Козерог

В жизни Козерогов будет достаточно много различных мелочей, на которые стоит обращать пристальное внимание, ведь именно в них будет отражаться тайный смысл всего происходящего. Козероги, которые испытывают трудности, в конце недели смогут нащупать твердую почву под ногами. Для этого важно не сдаваться и верить в то, что решение где-то рядом. Также астрологи советуют Козерогам попробовать превратить все свои недостатки в преимущества. Для этого нужно посмотреть на них под иным углом.

Водолей

У Водолеев на этой неделе будет недостаточно много энергии и сил. Основу успеха сейчас составляет умение анализировать свои действия и принимать решения на холодную голову. В любви многим Водолеям удастся открыть новые грани, осознать нечто важное. В делах и в работе ситуация будет похожей, ведь истина блуждает где-то рядом, спокойно ожидая того момента, когда Водолеи смогут ее наконец-таки понять. Это важная, хоть и весьма непростая неделя.

Рыбы

Первое, чего Рыбам делать точно нельзя в период с 24 по 30 апреля, так это воспринимать обязанности как тяжелое бремя. Нужно подходить к любому делу так, словно оно имеет повышенную важность и статус необходимого, полезного. Однозначно следует избегать в эти семь дней "выноса сора из избы". Не стоит говорить о сокровенных вещах и проблемах в отношениях или на работе с окружающими. Еще желательно избегать чрезмерной самокритики.