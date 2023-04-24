Передача: Вступил в силу штраф для Rietumu banka в связи с отмыванием денег

Как поясняет передача, суть дела в том, что французский предприниматель Надав Бенсусан и его компания France Offshore помогала клиентам скрывать часть своих доходов, чтобы не нужно было платить налоги. Бенсусан основал офшорную компанию и открыл для нее счета в Rietumu banka - примерно 300 счетов в год. Клиентам France Offshore выдавались карты, которые позволяли незаметно снимать деньги во Франции.

В части счетов были использованы схемы мошенничества с PVN, однако Бенсусан утверждал на суде, что у большинства клиентов France Offshore с этим не было никакой связи.

Обвинения в легализации преступно нажитых средств были выдвинуты и против на тот момент председателя правления банка Александра Панкова и руководителя представительства банка во Франции Сергея Щуки. Они в 2017 году, вместе с другими вовлеченными, должны были представить перед Верховным судом Парижа.

Верховный суд Парижа пришел к выводу, что отмывание денег не было бы возможным без Rietumu banka. В материалах дела отмечается, что в целом в деле France Offshore было отмыто по меньшей мере порядка 200 миллионов евро. В решении суда также отмечается, что с учетом образования и опыта управляющего банком Панкова банк должен был быть в состоянии оценить мошеннический характер клиентов, привлеченных France Offshore.

Rietumu banka передаче комментариев не предоставил.

Взыскание штрафа по делу France Offshore сейчас находится в компетенции Франции. Франция должна обратиться с соответственным запросом в Министерство юстиции Латвии. В министерстве De facto подтвердили, что заявление от Франции пока получено не было.

Крупнейшими акционерами банка являются Esterkin Family Investments (33,12%), мальтийская компания Boswell (International) Consulting Limited (33,11%), а также Suharenko Family Investments (17,34%). Единственным владельцем Esterkin Family Investments является Леонид Эстеркин, а единственным владельцем Suharenko Family Investments - Аркадий Сухаренко.