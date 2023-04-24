Жительница недоумевает, почему в аэропорту "Рига" редко используют телетрапы

"Это очень сложно, отнимает много времени и отвратительно - ждать на улице, когда мокнешь как сам, так и багаж. Что происходит с телетрапами и когда они снова будут установлены?" - рассказала о неудобной дороге до самолета или аэропорта Мария.

Часть пассажиров может использовать телетрапы, однако части, по словам Марии, нужно стоять и ждать посадки под открытым небом как дождливым летом, так и снежной зимой.

Представитель международного аэропорта "Риге" Илзе Сална рассказала, что в данный момент в аэропорту доступны четыре телетрапа. До конца года аэропорт надеется получить еще пять, которые будут установлены вместо старых, отслуживших уже более 20 лет.

Специалист рассказала, почему не у всех пассажиров получается пользоваться телетрапом.

"Во-первых, авиакомпания может решить и не использовать телетрап, так как обмен пассажиров при его использовании происходит гораздо медленнее, - пояснила Сална. - Поэтому, например, лоукостеры очень редко используют телетрапы или не используют вообще, однако и классические авиакомпании могут принять решение о том, что телетрап они использовать не будут.

Сална призвала пассажиров в случае плохой погоды не спешить попасть в самолет первыми.

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