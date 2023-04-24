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Ночью в Риге в производственном здании произошел обширный пожар

rus.tvnet.lv/LETA
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Тушение пожара. Иллюстративное фото
Тушение пожара. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Ночью в производственном здании в Риге произошел крупный пожар, пламя распространилось на площади 3000 квадратных метров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Минувшей ночью к тушению пожара в производственном здании на улице Антенас в Риге были привлечены большие силы пожарных. Вскоре после 4 часов распространение огня было ограничено.

Горел производственный корпус на площади 3000 квадратных метров. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.

Представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня рассказала агентству LETA, что в настоящее время на месте происшествия находятся еще несколько пожарных, которые тушат последние очаги тления.

На момент пожара вся технологическая деятельность в производственном здании была остановлена, добавила она.

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