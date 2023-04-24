Латвийская сборная по хоккею взяла реванш у Великобритании

Латвия преодолела отставание в два гола и обыграла Великобританию 6:3 (0:0, 3:3, 3:0).

Голы за сборную Латвии забили: Рихард Букартс, Оскар Батня, Том Андерсон, Роналдс Кениньш, Мартиньш Дзиеркалс и Микс Индрашис.

Великобритания открыла счёт на 66-й секунде второго периода, а на 27-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте Рихард Букартс отыграл одну шайбу, но за 85 секунд до перерыва Шон Норрис опять увеличил разрыв - 3:1.

Однако через 20 секунд Оскар Батня отыграл один гол, а после точного броска Андерсона за 13 секунд до перерыва сравнял счёт - 3:3.

На 53-й минуте Кениньш забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев поля, а ещё два момента были реализованы на 59-й минуте, когда хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока. В этот момент Дзиеркалс и Индрашис не упустили своих шансов.

Напомним, в субботу Латвия в матче с дополнительным временем уступила Великобритании со счётом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1).

После матча со сборной Великобритании 28 и 29 апреля сборная Латвии встретится с командой Швейцарии в "Арена Рига", а завершатся проверочные игры 4 мая, когда латвийские хоккеисты встретятся со сборной Дании.