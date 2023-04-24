Подниекс в четвёртый раз стал победителем немецкой Бундеслиги по баскетболу на колясках

RSB Thuringia Bulls победили дома команду Lahn-Dill со счётом 76:65 (19:15, 19:17, 22:18, 16:15), в серии до двух побед - 2-1.

Карлис Подниекс набрал семь очков за 12 минут и 15 секунд, реализовав два из трёх двухочковых бросков и три из четырёх штрафных.

Команда, за которую играет латвийский параспортсмен, заняла первое место в главном турнире немецкой Бундеслиги по баскетболу на колясках, одержав 17 побед в 18 играх.