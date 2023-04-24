Магазин нижнего белья разместил в социальной сети TikTok ролик, в котором показано, как правильно носить бюстгальтер. Видео посмотрели более 13 миллионов пользователей TikTok!
Видео ⟩ Продавец нижнего белья показала, как надевать бюстгальтер так, чтобы он сохранил качество еще надолго
За 13 секунд показано несколько способов неправильно надевать бюстгальтер. Например, как демонстрируют эксперты, его не следует застегнутым натягивать через голову или надевать через низ. Многие из этих вариантов ускоряют потерю качества изделия.
Правильный способ показан последним. Так, если вы хотите, чтобы бюстгальтер сохранился как можно дольше, наденьте его и застегните крючки сзади.
Правда, многие пользователи отметили, что этот прием неудобен.
@janiceroselingerie How do you put your bra on? Preserve the life of your bra by putting it on correctly. #janiceroselingerie #fyp #professionalbrafitter #brafittingtips #bratok #braexpert ♬ original sound - Janice Rose Lingerie
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