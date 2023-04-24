Видео ⟩ Продавец нижнего белья показала, как надевать бюстгальтер так, чтобы он сохранил качество еще надолго

За 13 секунд показано несколько способов неправильно надевать бюстгальтер. Например, как демонстрируют эксперты, его не следует застегнутым натягивать через голову или надевать через низ. Многие из этих вариантов ускоряют потерю качества изделия.

Правильный способ показан последним. Так, если вы хотите, чтобы бюстгальтер сохранился как можно дольше, наденьте его и застегните крючки сзади.

Правда, многие пользователи отметили, что этот прием неудобен.