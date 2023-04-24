Фото ⟩ Педагоги начали собираться на шествие протеста; участие примут порядка 8000 человек

Шествие продлится до 15 часов и будет проходить по улицам Бруниниеку, Тербатас, Элизабетес, Бривибас, Вальню, Торню, Екаба до Домской площади.

Галерея: Шествие протеста LIZDA

После 10 часов участники шествия начали собираться в дружные колонны, чтобы организованно двинуться по улицам столицы. Люди держат в руках различные плакаты, например, с надписями "Ваши дети заслужили красивых, уравновешенных, энергичных и мотивированных работать учителей", "Соблюдайте законы!", "Какова ваша ответственность, политики?"

Изначально планировалось, что в шествии примут участие 7500 работников образования и сотрудников вузов и научных учреждений, так как забастовочные требования распространяются и на них. Свое участие в шествии подтвердили представители Латвийской академии наук, Даугавпилсского университета, Лиепайского университета, Латвийского университета, Университета биологических наук и технологий, Латвийской академии культуры, Латвийской музыкальной академии и др.

В шествии принимают участие также студенты вузов и около 1 тысячи медиков в знак солидарности с педагогами.

Pedagogi jau sākuši pulcēties protesta gājienam, novēroja @ltvzinas. pic.twitter.com/2wL6Y5NG4k — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 24, 2023

В понедельник началась и трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратили работу.

Как сообщалось, ранее правительство утвердил график повышения зарплат педагогов и правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций. Несмотря на это, LIZDA не отменила забастовку, так как считает, что забастовочные требования не выполнены, а расчеты повышения зарплат неточны.