Чемпионка по боксу в OnlyFans исполнила необычную фантазию

Чемпионка мира по профессиональному боксу Эбани Бриджес - одна из первых женщин-боксёров, создавших профиль на сайте OnlyFans. 36-летняя австралийка там хорошо зарабатывает и помогает исполняться фантазиям своих фанатов.
Бриджес до прошлого года была чемпионкой мира Международной боксёрской федерации (IBF) в лёгком весе и выиграла девять из десяти профессиональных боксёрских боёв.
Она неплохо зарабатывает в социальных сетях, но ещё больше получает от OnlyFans. В интервью австралийской газете The Daily Telegraph спортсменка рассказала, что фанаты просили у неё грязные носки и воду из ванной, которую она принимала.
"Я первая женщина-боксёр, присоединившаяся к OnlyFans, но теперь есть Микаэла Майер, Сеньеса Эстрада и такие боксёры, как Девин Хейни, Дерек Чисора и Энди Руис-младший. Вы не найдете там порно, там до этого далеко. В OnlyFans я пионер-боксёр, потому что, когда я создала свой аккаунт, это стали делать и другие", - сказала Бриджес.
На OnlyFans она публикует такой же контент, как в Instagram, но получает больше денег именно на сайте контента для взрослых.
"Я боксёр, который выходит на ринг дважды в год. Мне недостаточно получать зарплату два раза в год. Я не зарабатываю на боксе миллионы, как мужчины. Была бы дурой, если бы не воспользовалась этим", - говорит Бриджес.
Она не скрывает, что на OnlyFans сталкивалась со своеобразными пожеланиями поклонников.
"Со мной связывались чудаки, желающие купить мои грязные носки и воду из ванны. Я тщательно их полощу и забираю деньги. Но у меня нет времени разливать воду из ванны, хотя я могла бы её продать", - признаётся Бриджес.
"Кто-то желает похвастаться толщиной своего кошелька, а я могу получить от таких две тысячи долларов за полчаса. У меня были люди, которые хотели оплатить мои счета, - рассказывает Бриджес. - Для них большая честь отдать мне деньги, которые они заработали".
У Бриджес более 730 тысяч подписчиков в Instagram.
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