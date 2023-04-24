Чемпионка по боксу в OnlyFans исполнила необычную фантазию

Бриджес до прошлого года была чемпионкой мира Международной боксёрской федерации (IBF) в лёгком весе и выиграла девять из десяти профессиональных боксёрских боёв.

Она неплохо зарабатывает в социальных сетях, но ещё больше получает от OnlyFans. В интервью австралийской газете The Daily Telegraph спортсменка рассказала, что фанаты просили у неё грязные носки и воду из ванной, которую она принимала.

"Я первая женщина-боксёр, присоединившаяся к OnlyFans, но теперь есть Микаэла Майер, Сеньеса Эстрада и такие боксёры, как Девин Хейни, Дерек Чисора и Энди Руис-младший. Вы не найдете там порно, там до этого далеко. В OnlyFans я пионер-боксёр, потому что, когда я создала свой аккаунт, это стали делать и другие", - сказала Бриджес.

На OnlyFans она публикует такой же контент, как в Instagram, но получает больше денег именно на сайте контента для взрослых.