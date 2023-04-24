Мир женского тенниса ожидают перемены

Петера сообщил, что самые большие изменения коснутся турниров категории WTA 250. По его словам, теннисистки, которые войдут в число 30 лучших игроков мирового рейтинга, больше не будут иметь возможность участвовать в подобных турнирах. Следовательно, престиж этих соревнований упадёт ещё больше.

По словам Петеры, это решение вызвало хаос в теннисном мире. А именно многие организаторы турниров WTA 250 пытаются получить лицензию более высокого уровня. В основном это делается для того, чтобы привлечь на свои турниры лучших представительниц женского тенниса.

В настоящее время точно неизвестно, почему были приняты такие изменения. На турнирах WTA 250 зачастую трибуны относительно пусты и зрители приходят посмотреть лишь матчи с участием лучших спортсменок.

Есть также турниры WTA 250, которые вообще исчезают из календаря WTA, потому что у организаторов этих соревнований нет денег, чтобы подать заявку на получение лицензии более высокого уровня.

В 2019 году в Юрмале проходил Baltic Open, а в прошлом году турнир категории WTA 250 состоялся в Таллинне. В соревнованиях в Эстонии приняли участие семь теннисисток, которые вошли в число 30 лучших в рейтинге WTA. Там стартовала и Алена Остапенко.

Также ожидается, что в женский теннисный календарь в 2024 году вернётся Китай, который платежеспособен.

"Речь идёт о деньгах, а у WTA их нет, поэтому было решено вернуть соревнования в Китай, хотя это выглядит совершенно глупо, учитывая то, что произошло [с делом Пэн Шуай]", - пояснил Петера.

Возможность заработать больше денег на теннисных турнирах в Китае - главная мотивация для игроков отправиться в Азию.