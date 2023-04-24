Рабочая неделя началась с акции протеста педагогов. Обо всех важных событиях за понедельник, 24 апреля, вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 24 апреля ⟩ Протест педагогов, большой пожар в Риге и возможное переименование улиц в Юрмале
Новости Латвии:
В понедельник, 24 апреля, в Латвии с шествия протеста, организованного Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), стартовала трехдневная забастовка учителей.
Юрмальское отделение Национального объединения обратилось в городскую думу с предложением изменить названия нескольких улиц.
Убытки торгового центра Domina Shopping в связи с пожаром в торговом центре, который произошел там в субботу, 22 апреля, могут достигать примерно 200 000 евро, однако точный размер ущерба еще подсчитывается, заявил технических директор торгового центра Эдгар Экис.
Конец 90-х годов ХХ века под Гулбене был очень трагичным. Одно из самых тяжких преступлений в истории восстановленной Латвии, несколько убийств, ограбления и другие тяжкие преступления - такой "шрам" оставили трое молодых людей из Гулбене, которые были ровесниками и учились в одной школе. Совпадение ли, что в школе за короткий период времени "выросли" три опасных преступника? Можно ли было эти тяжкие преступления предотвратить?
Ночью в производственном здании в Риге произошел крупный пожар, пламя распространилось на площади 3000 квадратных метров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
За рубежом:
В воскресенье в 17:06 на 20-м километре шоссе Тюри - Аркма в Эстонии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два легковых автомобиля, пишет Rus.Postimees.
В Московской области в воскресенье был найден начиненный взрывчаткой беспилотник, пишет "Медуза".
В середине апреля в Санкт-Петербурге открылся магазин нижнего белья известного эстонского бренда BonBon Lingerie. Почему бренд, представленный во многих странах Европы, продолжает быть доступным в России, несмотря на войну, санкции и исход из страны западных брендов?
В аэропорту Берлина из-за забастовки персонала служб безопасности в понедельник, 24 апреля, отменены все 220 запланированных вылетов и 72 из 240 запланированных прилетов, сообщил представитель аэропорта. Забастовка объявлена с 3.30 до полуночи. 25 апреля ожидается возобновление регулярного графика полетов.
Российская частная военная компания "Вагнер" уверяет, что ее наемников сейчас нет в Судане, и у Би-би-си нет сведений о том, что они там есть. Но у ЧВК "Вагнер", по утверждениям многих источников, там есть интересы и связи - причем с обеими воюющими сторонами.
Вооруженные силы Украины планировали нанести удары по Москве в годовщину начала войны, 24 февраля 2023 года, но не сделали этого по просьбе США, утверждает американская газета Washington Post, ссылаясь на утекшие документы Пентагона. Украина отрицает это сообщение. Об этом пишет Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
Магазин нижнего белья разместил в социальной сети TikTok ролик, в котором показано, как правильно носить бюстгальтер. Видео посмотрели более 13 миллионов пользователей TikTok!
В воскресенье вечером, 23 апреля, во многих местах Латвии можно было наблюдать северное сияние, сообщают интернет-пользователи.
Консультант по отношениям Рита Ласмане более 20 лет была издателем эротического журнала Princese. Свой путь к читателям издание начало в середине 1990-х годов. Как возникла эта идея и как ей это удалось?
Дочь Мадонны Лурдес Леон пришла на показ H&M в откровенном комбинезоне без нижнего белья. СМИ уже отметили, что своей любовью к эпатажу девушка превзошла звездную мать.
Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов разошелся с женой Ириной Горбачевой, которая недавно была замечена в Москве, пишет TCH.
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