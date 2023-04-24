Главное за 24 апреля ⟩ Протест педагогов, большой пожар в Риге и возможное переименование улиц в Юрмале

За рубежом:

В воскресенье в 17:06 на 20-м километре шоссе Тюри - Аркма в Эстонии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два легковых автомобиля, пишет Rus.Postimees.

В Московской области в воскресенье был найден начиненный взрывчаткой беспилотник, пишет "Медуза".

В середине апреля в Санкт-Петербурге открылся магазин нижнего белья известного эстонского бренда BonBon Lingerie. Почему бренд, представленный во многих странах Европы, продолжает быть доступным в России, несмотря на войну, санкции и исход из страны западных брендов?

В аэропорту Берлина из-за забастовки персонала служб безопасности в понедельник, 24 апреля, отменены все 220 запланированных вылетов и 72 из 240 запланированных прилетов, сообщил представитель аэропорта. Забастовка объявлена с 3.30 до полуночи. 25 апреля ожидается возобновление регулярного графика полетов.

Российская частная военная компания "Вагнер" уверяет, что ее наемников сейчас нет в Судане, и у Би-би-си нет сведений о том, что они там есть. Но у ЧВК "Вагнер", по утверждениям многих источников, там есть интересы и связи - причем с обеими воюющими сторонами.

Вооруженные силы Украины планировали нанести удары по Москве в годовщину начала войны, 24 февраля 2023 года, но не сделали этого по просьбе США, утверждает американская газета Washington Post, ссылаясь на утекшие документы Пентагона. Украина отрицает это сообщение. Об этом пишет Русская служба BBC.

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