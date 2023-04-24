Юниорская сборная Латвии вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Норвегии на групповом турнире чемпионата мира до 18 лет и завоевала путёвку в 1/4 финала.
Матч проходил в швейцарском Базеле и завершился победой латвийской сборной со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу за 7 минут до конца основного времени забросил Томс Мотс, которому ассистировали Петерис Буланс и Эрик Матейко.
Напомним, что ранее сборная Латвии на групповом турнире чемпионата мира потерпела три поражения - от США (1:7), Финляндии (2:5) и Швейцарии (1:5). Несмотря на это, победы над норвежцами оказалось достаточно, чтобы выйти в четвертьфинал мирового первенства.
Матчи 1/4 финала пройдут 27 апреля, полуфиналы состоятся 29 апреля, а матчи за медали пройдут 30 апреля.
В прошлом году латвийские хоккеисты завершили чемпионат мира в элитном дивизионе на 7-м месте.
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