Юниорская сборная Латвии вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Матч проходил в швейцарском Базеле и завершился победой латвийской сборной со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу за 7 минут до конца основного времени забросил Томс Мотс, которому ассистировали Петерис Буланс и Эрик Матейко.

Напомним, что ранее сборная Латвии на групповом турнире чемпионата мира потерпела три поражения - от США (1:7), Финляндии (2:5) и Швейцарии (1:5). Несмотря на это, победы над норвежцами оказалось достаточно, чтобы выйти в четвертьфинал мирового первенства.

Матчи 1/4 финала пройдут 27 апреля, полуфиналы состоятся 29 апреля, а матчи за медали пройдут 30 апреля.

В прошлом году латвийские хоккеисты завершили чемпионат мира в элитном дивизионе на 7-м месте.