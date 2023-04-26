15 марта 2002 года по адресу ул. Вальню, 32, свои двери распахнул клуб Depo, основанный на базе клуба электронной музыки Metro, который открыл диджей Гунтис Ванагс вместе с коллегой.

21 октября 2024 года стало известно, что из-за смены владельца здания работа клуба приостановлена на неопределенный срок.

"На этой неделе завершается более чем 22-летний период в истории DEPO - дом, в котором расположен клуб, меняет владельца и, таким образом, заканчивается договор аренды с клубом", - сообщили представители клуба в Facebook.

По словам сотрудников заведения, не исключено, что с новым владельцем может быть заключен новый договор аренды, но пока этого не произойдет, клуб должен приостановить свою деятельность.

В 2023 году TVNET+ поговорил с Гунтисом Ванагсом - одним из основателей клуба. Диджей и предприниматель рассказал о культуре места, которое не только стало стартовой площадкой для многих начинающих музыкальных коллективов, но и превратилось в своеобразную Мекку для представителей субкультур со всего мира.

На протяжении 22 лет в этом мрачном подвальном помещении продолжали царить свои правила поведения и "обитания". На удивление, в невероятно дружелюбной атмосфере.

Тем не менее любая история когда-то подходит к завершению.