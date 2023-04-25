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Видео ⟩ "Через три года опять?" - женщине пришел долг за ранее принадлежавший ей участок земли

rus.tvnet.lv
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Сад. Иллюстративное фото.
Сад. Иллюстративное фото. Фото: goodmoments/Shutterstock

Вия из Буртниеки пару лет назад у самоуправления арендовала садик. Но она переехала в другую квартиру и прекратила договор аренды. Однако в почтовый ящик пришло неожиданное письмо, информирует Bez Tabu.

Валмиерское самоуправление отправило Вие письмо о том, что образовался долг за аренду садика, который должен быть уплачен в течение месяца. Но она говорит, что все уплатила, и недоумевает, почему счет пришел три года спустя.

Представитель Валмиерской думы Кристина Мелеце отметила, что Буртниекское самоуправление отправило Вие напоминание. Но она говорит, что не получила такого.

В свою очередь, из-за краевой реформы работники Валмиерского самоуправления еще не успели прислать Вие второе предупреждение. К тому же каждый день увеличивается штраф. Она говорит, что оплатит этот долг.

Представитель самоуправления считает, что существует недоразумение между Вией и думой, потому что женщина не уплатила арендную плату. Мелеце объясняет, что есть два платежа: арендная плата и налог. Если арендуется земля самоуправления, то частное лицо должно уплачивать также налог на недвижимую собственность.

Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu!

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