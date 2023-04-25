Фото ⟩ Самая титулованная гимнастка мира Симона Байлз вышла замуж

Супруги познакомились в 2019 году во время одной из его игр. Спустя почти три года - в феврале 2022-го - пара обручилась.

"Теперь официально Оуэнс. Никогда не знала такой большой любви", - написала в своём Instagram гимнастка.

26-летняя Симона Байлз - четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года и 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира).

27-летний Джонатан Оуэнс выступает за клуб "Хьюстон Техас" в Национальной футбольной лиге.