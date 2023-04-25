1 мая общественный транспорт в Риге будет ездить по расписанию выходного дня

Планируются изменения и в работе автостоянок и центров обслуживания клиентов.

1 мая муниципальными платными парковками, которыми управляет Rīgas satiksme, можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара возле Дома конгрессов.

С 1 мая по 30 сентября будет работать платная парковка в Вецаки (зона V). Плата за пользование платной парковкой в зоне V составляет 2 евро за весь день. В понедельник, 1 мая, пользоваться этой парковкой можно будет бесплатно.

Все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme в понедельник будут закрыты.