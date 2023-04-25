Фестиваль Вайкуле возвращается после пандемии - действительны билеты за три года

Последние три года фестиваль переносился по разным глобальным причинам, поэтому в этом году он будет более масштабным и ярким, чем раньше. Организаторы пока не раскрывают имена всех приглашенных артистов, но известно, что

"Прошло три года с тех пор, как мы в последний раз проводили Laima Rendezvous Jūrmala, поэтому я чрезвычайно рада подтвердить, что в этом году фестиваль наконец-то состоится. Для меня он будет особенным прежде всего потому, что на сцену выйдут многие фантастические артисты из Украины, а сам фестиваль будет транслироваться украинским объединенным телеканалом 1+1. И, конечно, вернуться в уютный концертный зал "Дзинтари", чтобы встретиться с друзьями-музыкантами и снова играть с оркестром фестиваля - это очень волнительно и захватывающе", - говорит Лайма Вайкуле.