Собрала лучших: на фестивале Лаймы Вайкуле выступят бывшие звезды российского шоу-бизнеса

Блестящий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, созданный Лаймой Вайкуле, в этом году пройдет с 28 по 30 июля в концертном зале Дзинтари. Билеты, приобретенные в 2020, 2021 и 2022 годах, действительны. Распространяет билеты компания Biļešu Serviss, пишет Limon.ee.
Последние три года фестиваль переносился по разным глобальным причинам, поэтому в этом году он будет более масштабным и ярким, чем раньше. Организаторы пока не раскрывают имена всех приглашенных артистов, но известно, что
хедлайнером фестиваля в этом году будет Танита Тикарам, британско-немецкая поп-фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.
Как всегда, фестиваль соберет лучших поп-звезд, легенд мировой музыки и современных начинающих талантов. В этой уникальной атмосфере популярные артисты выступят в неожиданных дуэтах и трио, а зрители вновь получат возможность насладиться настоящим музыкальным рандеву.
"Прошло три года с тех пор, как мы в последний раз проводили Laima Rendezvous Jūrmala, поэтому я чрезвычайно рада подтвердить, что в этом году фестиваль наконец-то состоится. Для меня он будет особенным, прежде всего, потому что на сцену выйдут многие фантастические артисты из Украины, а сам фестиваль будет транслироваться украинским объединенным телеканалом 1+1. И конечно, вернуться в уютный концертный зал "Дзинтари", чтобы встретиться с друзьями-музыкантами и снова играть с оркестром фестиваля - это очень волнительно и захватывающе", - говорит Лайма Вайкуле.
"Цель фестиваля этого года - создать праздник для участников, гостей и зрителей, продемонстрировав нашу поддержку тем, у кого сейчас очень мало поводов для радости. Мы стремимся вдохновить и поддержать веру в мир и взаимопонимание. Поэтому приглашаем всех на концерты, где мы создадим ощущение настоящего праздника вместе с музыкальными выступлениями артистов из разных стран!" - сказала Элита Милграве, продюсер фестиваля.
О Laima Rendezvous Jūrmala:
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале Дзинтари с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: Телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.
В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдите Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие, всего более 150 известных артистов и исполнителей.
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