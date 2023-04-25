Польская авиакомпания не пустила на борт российскую теннисистку

Дьяченко хотела лететь польской авиакомпанией из Египта во Францию, однако её не пустили в самолёт. Из-за этого спортсменке пришлось ночевать в аэропорту. В итоге она не смогла прибыть вовремя на турнир категории ITF.

"Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику, так как я - обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании - запретить летать русским рейсами LOT Airlines! У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН", - приводит слова спортсменки Rus.Postimees.

"Я застряла в аэропорту Каира на 18 часов, спала на скамейках, без еды, и у меня не было возможности выйти, - пожаловалась 250-я ракетка мира. - Со мной обращались как с человеком третьего сорта".

Дьяченко добавила, что из-за этого не сможет поехать и на следующий турнир.

"Я надеюсь быть свободной от политики, расизма и нацизма. Прошу только мира и ясного неба", - заключила россиянка.

СМИ также сообщают, что теннисистка хотела улететь рейсом Lufthansa, но ей не продали билет, объяснив это необходимостью въезжать в Шенген только через Испанию, выдавшую ей визу.

Дьяченко 32 года, она занимает 250-ю строчку в мировом рейтинге, её лучшей позицией была 71-я строчка в 2014 году.