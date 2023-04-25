"Володя, оставь нас в покое": в Риге пройдет пикет против вмешательства России в политику Латвии

Как сообщается на странице общества в Facebook, недопустимы попытки России использовать русских и русскоязычных жителей Латвии для оправдания своей политики, военных преступлений и возможной агрессии против стран Балтии, сделать их сопричастными лишь на основании происхождения или родного языка.

"Это совершенно неприемлемо, и мы намерены с этим бороться", - заявил руководитель общества Мартин Левушкан.

Общество "Русский голос для Латвии" однозначно осуждает недавнее заявление Госдумы РФ и всю подобную политику и риторику российского руководства и пропаганды в целом.

"Мы требуем от Кремля прекратить называть русских и русскоязычных жителей стран Балтии "соотечественниками", считать их "сферой интересов России", а также угрожать странам Балтии "защитой русскоязычного населения". Не существует таких проблем, для решения которых нам требовалась бы помощь убийц и военных преступников", - говорится в заявлении общества.