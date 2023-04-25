Глава LIZDA: нет уверенности, что Министерство образования провело все расчеты

LIZDA повторно требует пересмотреть средние затраты на одного школьника, чтобы можно было повысить зарплату и другим педагогам, не только тем, кто получает наименьшее возможное вознаграждение. От министерства получено обещание прислать расчеты до встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем сегодня. в 15:00.

Во время встречи с представителями LIZDA Министерство образования не смогло ответить, пересмотрен ли источник финансирования для повышения зарплаты работникам высших учебных заведений. В утвержденных 21 апреля поправках Кабинета министров установлено, что необходимое финансирование в размере 2 821 222 евро будет предоставлено из уже утвержденного финансирования высшего образования. Против такого решения возражал совет ректоров и Латвийское объединение студентов, отметив, что высшие учебные заведения в своей деятельности уже рассчитывали на это финансирование.

В настоящее время достигнуто соглашение о распределении нагрузки и ставках вознаграждения для определенной группе педагогов - администрации учреждений образования и вспомогательного персонала. В то же время Ванага отметила, что к этим группам педагогов по-прежнему не указано финансирование в размере 22%.

Во вторник, в 18:00, запланировано также внеочередное заседание совета LIZDA. Ванага многократно повторила, что в случае, если не удастся договориться, может быть рассмотрена возможность продолжать забастовку.

В свою очередь, Министерство образования указывает, что требования забастовки выполнены и, соответственно, ее продолжение сейчас не является законным.

Как сообщалось, сегодня проходит второй день забастовки.