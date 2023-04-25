Главному тренеру сборной Казахстана по хоккею не выдали латвийскую визу

Организаторы чемпионата мира по хоккею решили отказать в участии гражданам России и Беларуси, им не будут выдаваться латвийские визы для въезда в страну.

Это решение больше всего повлияло на сборную Казахстана, главным тренером которой до 14 апреля был белорус Андрей Скабелка. В этом сезоне он руководил базовым клубом национальной сборной - нурсултанским "Барысом" - в открытом чемпионате России.

В визах также было отказано ещё двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды.

14 апреля Хоккейная федерация Казахстана объявила главным тренером сборной страны Галыма Мамбеталиева, который в 2018 году также возглавлял её.