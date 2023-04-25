Главному тренеру сборной Казахстана по хоккею не выдали латвийскую визу

Сборная Казахстана по хоккею незадолго до чемпионата мира в Риге была вынуждена сменить главного тренера, поскольку белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.
Организаторы чемпионата мира по хоккею решили отказать в участии гражданам России и Беларуси, им не будут выдаваться латвийские визы для въезда в страну.
Это решение больше всего повлияло на сборную Казахстана, главным тренером которой до 14 апреля был белорус Андрей Скабелка. В этом сезоне он руководил базовым клубом национальной сборной - нурсултанским "Барысом" - в открытом чемпионате России.
В визах также было отказано ещё двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды.
14 апреля Хоккейная федерация Казахстана объявила главным тренером сборной страны Галыма Мамбеталиева, который в 2018 году также возглавлял её.
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